SaS: Ak absolvent medicíny odíde zo SR, mal by za štúdium zaplatiť

Ilustračná snímka Foto: TASR/Alexandra Moštková Foto: TASR/Alexandra Moštková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. júla (TASR) - Slovenská republika je producentom lekárov pre Európsku úniu a svet, je preto načase uvažovať nad virtuálnym účtom za štúdium medicíny. Ak by absolvent medicíny odišiel po škole pracovať do zahraničia a nevrátil by sa do piatich rokov, jeho virtuálny účet by sa stal reálnym a musel by ho zaplatiť. Na pondelkovej tlačovej konferencii to vyhlásila opozičná poslankyňa Jana Cigániková (SaS) s tým, že študent by sa k takémuto postupu zaviazal ešte pred začiatkom štúdia.SaS teda navrhuje, aby po skončení vysokej školy bol vytvorený akýsi virtuálny účet v hodnote štúdia absolventa.ozrejmila.Cigániková uznáva, že absolventom medicíny nemožno prikázať, aby zostali na Slovensku.odporučila.Podľa jej slov po vyše desiatich rokoch vládnutia si v Smere-SD všimli, že potrebujeme viac študentov medicíny.povedala. Tu Cigániková poukázala na skutočnosť, že podľa Centra vedecko-technických informácií SR od roku 2010 do roku 2016 vyštudovalo na Slovensku 5368 lekárov vrátane zahraničných študentov.odkázala.Na otázku, či je to voči medikom spravodlivé, ak absolventi iných profesií v prípade odchodu za hranice platiť za štúdium nemusia, Cigániková odvetila, že to treba brať ako opatrenie reformy zdravotníctva od SaS.doplnil poslanec Eugen Jurzyca (SaS).Cigániková myslela aj na to, či takýto záväzok nespôsobí, že na Slovensku klesne záujem o štúdium medicíny a mladí pôjdu študovať napríklad do Českej republiky.dodala.