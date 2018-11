SaS bude hovoriť o eurovoľbách, na jej konferenciu príde aj R. Mistrík

Na archívnej snímke predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík. Foto: TASR Erika Ďurčová Foto: TASR Erika Ďurčová

Bratislava 18. novembra (TASR) - Stranu SaS čaká na budúci víkend (24. 11.) programová konferencia. Uskutoční sa v Bratislave a zúčastní sa na nej aj Robert Mistrík, ktorý sa chce uchádzať o post prezidenta SR v budúcoročných prezidentských voľbách. Informoval o tom hovorca SaS Róbert Buček.Na budúci rok budú aj voľby do Európskeho parlamentu. Aj o tých bude na konferencii reč. Predseda strany Richard Sulík vystúpi so zásadným vyhlásením k týmto voľbám do Európskeho parlamentu.doplnil Buček.