SaS bude k dispozícii pre akúkoľvek vládnu formáciu, Sulík by chcel ministerstvo financií

3.3.2020 (Webnoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) bude k dispozícií pre akúkoľvek vládnu formáciu. Po dnešnom stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou v Prezidentskom paláci to povedal líder SaS Richard Sulík.Dodal, že súhlasí s už medializovaným rozdelením ministerstiev, teda v pomere osem, tri, dva a dva. Podľa tohto kľúča by najviac rezortov obsadilo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) , tri hnutie Sme rodina , SaS a Za ľudí zhodne po dve ministerstvá.Sulík podľa vlastných slov akceptuje, že post premiéra a podpredsedov Národnej rady SR patrí stranám na základe ich výsledku v parlamentných voľbách.„Budem sa baviť s koaličnými partnermi o tom, aby sme mali ministerstvo financií. Ak si oni vyberú svoje posty a vybrali si, tak aj my máme právo si vybrať,“ povedal šéf SaS. Dodal, že jeho strana chce byť súčasťou vládnej koalície, či už s hnutím Sme rodina Borisa Kollára alebo bez neho. Ideu postaviť 25-tisíc bytov, ktorú presadzuje Kollár, označil za nereálnu, podľa neho by to zadĺžilo Slovensko.„Kollárov program, je nesplniteľný, nedá sa to na Slovensku spraviť. Nie je to kde postaviť. Predstava, že Slovenský pozemkový fond dá k dispozícií pozemky je pekná, ale nie je reálna. Som presvedčený, že Európska komisia nám nedovolí vyňať niektoré položky z okruhu verejných financií, ako to plánuje Kollár,“ reagoval tak na návrh výstavby nájomných bytov, ktorý má Sme rodina v programe.On sám bude za dodržiavanie Paktu stability a rastu, ktorý stanovuje krajinám znižovanie deficitu o 0,5 percenta ročne.Podľa oficiálnych výsledkov volieb by koalícia strán Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Sloboda a solidarita (SaS) a Za ľudí mali 78 kresiel v parlamente. Matovič však chce vládnuť s ústavnou väčšinou , na čo potrebuje Kollárove hnutie Sme rodina.S ním by mala nová koalícia v parlamente ústavnú väčšinu, a teda 95 kresiel. S Kollárom rokoval Matovič v pondelok 2. marca, s lídrom SaS Richardom Sulíkom to stihol ešte v nedeľu 1. marca. S Kiskom sa stretol v utorok na obed.