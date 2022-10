SaS bude naďalej bojovať o posilnenie práv LGBTI ľudí, Marcinková nevie zakryť po prijatí uznesenia sklamanie

Bezpečný a spokojný život

Tolerantné Slovensko

Hľadanie podpory u fašistov

19.10.2022 (Webnoviny.sk) - Páry rovnakého pohlavia nebudú mať ani ten minimálny balík práv, ktorý sme navrhli. Informovala o tom poslankyňa Národnej rady (NR) SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Vladimíra Marcinková v stredu na tlačovej konferencii.„Išlo nám o politický mier, o signál spoločnosti, že nám záleží na každom jednom občanovi rovnako a pre každého si želáme bezpečný, spokojný a šťastný život," dodala Marcinková. Taktiež tvrdí, že strana sa neprestane usilovať o to, aby sa práva LGBTI ľudí posilnili. Marcinková informovala, že aj po tomto neúspechu majú plán B, ako sa ďalej pohnúť.„Z presadzovania tejto novely si odnášam trpkú politickú skúsenosť, a to hovorím do našich radov, nielen radov našich odporcov. Ak sa dobrí ľudia nedokážu pre dobré veci spojiť, dobré veci sa neudejú. Toho sme dnes (19. október pozn. redakcie) boli svedkami," uviedla poslankyňa.Vladimíra Marcinková sa zdôverila, že zo včerajšieho uznesenia, ktoré prijali poslanci NR SR, sa nevie úprimne tešiť. Uznesením poslanci ostro odsúdili teroristický čin z 12. októbra, pri ktorom vyhasli životy Matúša Horvátha a Juraja Vankuliča pre ich sexuálnu orientáciu. „Bála som sa toho, že bude slúžiť len ako alibi, že sme aspoň niečo urobili. V skutočnosti sme však neurobili dosť. Pre mňa toto uznesenie ostane len prázdnym sľubom," uviedla.Poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS) podotkla, že návrh o partnerskom spolužití by nikomu neublížil, len pomohol. „Tak ako existencia inštitútu manželstva nemá význam napríklad pre akože ‚konzervatívca‘ Borisa Kollára (Sme rodina), nemá partnerské spolužitie význam pre promiskuitných ľudí, napríklad i z komunity LGBTI. Nás do ich života nič nie je, nech si každý žije, ako chce," povedala Bittó Cigániková. Ďalej dodala, že nerozumie, prečo niekto nevie druhým uznať ich lásku a snahu zostať verným jednému človeku.„Jedna časť spoločnosti toto umožnené nemá. Ľudia z LGBT komunity sú naši priatelia, rodiny, lekári, právnici. Sú to ľudia, ktorí riadia vládu i parlament," uviedla poslankyňa. Cigániková doplnila, že NR SR a spoločnosť nedokázala spraviť reparát, ale prepadli na plnej čiare.Poslancom odkázala, že „nepotrebujeme len slušné Slovensko a už vôbec nie len reči o slušnom Slovensku. Potrebujeme normálne tolerantné Slovensko, kde si vieme jeden druhému pozrieť do očí a navzájom sa podporiť."„Veľa poslancov, a najmä koaličných, za náš návrh nehlasovali len preto, že je z našej dielne," uviedol predseda SaS Richard Sulík. Ďalej tvrdí, že po odchode z koalície sa strana snažila pristupovať ku všetkému konštruktívne, čo sa podľa Sulíka ukázalo v hlasovaniach. „Hlasovali sme za množstvo vládnych návrhov, pre ktoré sme nemali žiaden dôvod hlasovať. Nech nečakajú ústretovosť z našej strany pri iných hlasovaniach, môžu si ísť hľadať podporu k fašistom. To im ide veľmi dobre," dodal predseda SaS.Návrh na vytvorenie inštitútu partnerského spolužitia v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR neposunuli do druhého čítania. Cieľom návrhu strany Sloboda a Solidarita (SaS) bolo zlepšiť legislatívu v oblasti majetkových práv týkajúcu sa osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Liberáli navrhovali zaviesť pojmy „spolužijúci partner“ a „spolužijúca partnerka“.Návrh bol koncipovaný ako rodovo neutrálny, to znamená, že umožňuje uzatvorenie partnerského spolužitia tak medzi dvoma osobami rôzneho pohlavia (druh a družka), ako aj medzi osobami rovnakého pohlavia. Ak by bol návrh schválený, partnerské spolužitie by vzniklo formou notárskej zápisnice a zaniklo buď rovnakou formou, alebo vstupom do manželstva či smrťou. Predpokladom na spôsobilosť pre partnerské spolužitie bol podľa návrhu plnoletosť, partneri nemohli byť manželia ani pokrvní príbuzní.