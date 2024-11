SaS by uvítala predčasné voľby, podľa nich je vládna koalícia zlepenec zlepencov

Zlepenec

Dva prúdy Hlasu

30.11.2024 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita by uvítala predčasné voľby. Toto totiž nie je tá vláda pokoja a stability, ktorú sľubovali. Uviedol to poslanec Juraj Krúpa (SaS) v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Ako zdôraznil, to, čo zažíva Slovensko, sú permanentné hádky a štvanice medzi politikmi vládnej koalície.Krúpa hovorí o vládnej koalícii ako o zlepenci. „Je to zlepenec zlepencov. Keď sa pozrieme na Slovenskú národnú stranu, tak je to asi osem strán z desiatich poslancov. Keď sa pozrieme na vládny Hlas, tak je rovnako v turbulenciách. Vidíme, že časť poslancov pravidelne vypovedajú poslušnosť klubu a vládnej koalícii. Naposledy zablokovali parlament a časť poslancov Hlasu si robí samostatne tlačovky" uviedol Krúpa s tým, že aj na tomto je znateľný rozpad koalície a erózia.„Tá erózia je spôsobená aj tým, že Hlas ako taký, ktorý sa definuje ako sociálna demokracia, išiel do koalície s krajne pravicovou stranou SNS, ktorá má úplne iný program. Podľa mňa je tu veľmi ťažké nájsť súlad," dodal poslanec.Ako ďalší problém vidí to, že v strane Hlas-SD sú dva prúdy. Jeden prúd je podľa neho prúd Petra Pellegriniho a druhý Matúša Šutaja Eštoka „Vidíme, že Šutaj Eštok sa cíti byť bližšie k Smeru ako iní poslanci Hlasu. Toto bude naďalej vytvárať ďalšie trenice. Ja som zvedavý, ako dlho chcú s tou 76 vládnuť," vyhlásil Krúpa.Poslanec sa vyjadril aj k huliakovcom. Podľa neho nejde o partiu, ktorá prešla do opozície. „Stále ich považujem za nejakú súčasť vládnej koalície, ktorá bojuje o to, aby si utrhla čo najväčší koláč z vládnej moci," uviedol poslanec a vyslovil predpoklad, že toto celé bude pre všetkých iba jedno dlhé utrpenie, ktoré prinesie turbulencie, ďalšie zdražovanie a nekompetentnosť.Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) reagoval, že strana SaS už nie je stranou odborníkov, ale divadelníkov, ktorí nevedia nič tvoriť a vymýšľajú si nezmysly.