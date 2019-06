SaS: Cez pripravovanú vyhlášku ÚRSO môže dôjsť k biomasakru v lesoch

Na archívnej snímke poslankyňa za SaS Anna Zemanová. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 25. júna (TASR) – Do návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach (ÚRSO) sa cez pripomienky môžu dostať požiadavky rezortu hospodárstva a lobistov, ktoré by spáchali 'biomasaker' na slovenských lesoch. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedli poslanci opozičnej SaS Anna Zemanová a Karol Galek.Podotkli, že v minulom roku bol prijatý zákon z dielne opozičných poslancov, ktorého cieľom bolo zabrániť tomu, aby sa na Slovensku spaľovalo ako biomasa kvalitné drevo. Zemanová upozornila, že ÚRSO po pol roku predložil návrh vyhlášky, ktorou sa upravujú podmienky podpory obnoviteľnej výroby kombinovanej elektriny a tepla.Vyhlášku spripomienkovalo aj Ministerstvo hospodárstva (MH) SR po vedením Petra Žigu (Smer-SD).vyhlásila Zemanová s tým, že ide o dve požiadavky rezortu a lobistov.Podľa poslankyne žiadajú, aby do odpadov boli zahrnuté aj drevné zvyšky vrátane kalamitného dreva a nútených výrubov stromov, teda dreva z náhodnej ťažby.podotkla.Ďalšou pripomienkou ministra je to, aby bola prijatá energetická metóda, ktorá podľa Galeka zmení podstatu prijatého zákona. Priblížil, že ak sa v spaľovni spáli biomasa za účelom výroby dotovanej elektriny, súčasne sa vyrába ako vedľajší produkt teplo v pomere napríklad jedna ku trom. Galek dodal, že rezort chce dosiahnuť, aby sa v tomto pomere posudzoval aj pôvod biomasy. Teda aby certifikát, ktorý sa vyžaduje podľa vyhlášky, podľa tohto príkladu potrebovala len štvrtina biomasy, pričom zvyšok by mohli byť aj zdravé stromy.Poslanec zároveň vyzval predsedu ÚRSO Ľubomíra Jahnátka, aby vystupoval ako nezávislý.zdôraznil.