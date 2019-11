SaS chce, aby ministerka Kalavská vysvetlila dotácie pre nemocnice

Na archívnej snímke ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská . Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Bratislava 27. novembra (TASR) – Opozičná SaS chce, aby ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) vysvetlila, prečo sa rozhodla dať dotácie vo výške 14 miliónov eur piatim ziskovým nemocniciam. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v reakcii pre TASR uviedlo, že tento krok umožní ďalší rozvoj aktivít týchto zariadení, ktoré by mali viesť k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti pre pacientov.konštatovala poslankyňa NR SR Jana Cigániková (SaS). Tvrdí, že toto rozhodnutie Kalavskej spochybnil aj Úrad vlády SR a Ministerstvo financií SR.Členka parlamentného zdravotníckeho výboru poukázala na to, že najviac z tejto sumy by mal získať Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH), a to päť miliónov eur. Tri milióny eur by mal dostať Východoslovenský onkologický ústav (VOÚ) a po dva milióny eur Stredoslovenský a Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (SÚSCH a VÚSCH), a tiež nemocnica v Poprade." komentovalo ministerstvo.MZ SR tiež prízvukovalo, že pri zvýšení základného imania v akciových spoločnostiach postupuje zodpovedne.komentovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.Ako dodala, MZ SR myslí na celý segment zdravotníctva. "povedala.Rovnako poukázala na to, že sa nemocnice môžu uchádzať aj o peniaze z eurofondov. Tie môžu investovať do svojho rozvoja. "uzavrela.