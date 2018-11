SaS chce, aby si VÚC objednávali vlakovú dopravu aj za hranice kraja

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - Branislav Račko Foto: FOTO TASR - Branislav Račko

Bratislava 19. novembra (TASR) - Opozičná SaS chce dať vyšším územným celkom (VÚC) možnosť objednávať si regionálnu železničnú dopravu aj na takých tratiach, ktoré presahujú obvod daného vyššieho územného celku a zasahujú do susediaceho. Výhodou by podľa liberálov bolo to, že kraje budú môcť tam, kde to bude efektívne, využívať železničnú dopravu namiesto autobusovej a naopak.Zmenu navrhuje skupina poslancov za SaS Miroslav Ivan, Milan Laurenčík, Renáta Kaščáková, Jana Kiššová a Radoslav Pavelka v novele zákona o doprave na dráhach. Právnu normu predložili na najbližšiu schôdzu parlamentu, ktorá má naplánovaný začiatok na 27. novembra.doplnili predkladatelia.Možnosť objednávať dopravu presahujúcu obvod kraja môžu podľa poslancov už v súčasnosti vyššie územné celky pri regionálnej autobusovej doprave. A takto to podľa nich zákony umožňujú napríklad aj v Českej republike.Účinnosť novely navrhujú poslanci od 1. mája 2019.