SaS chce odstrániť povinnosť nakrúcať videozáznam o priebehu STK

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. augusta (TASR) – Povinnosť nakrúcať videozáznam o priebehu výkonu technickej a emisnej kontroly na staniciach technickej kontroly (STK) a na pracoviskách emisnej kontroly (EK) by sa mala zo zákona odstrániť. Navrhujú to poslanci opozičnej SaS v návrhu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorú predložili na nadchádzajúcu schôdzu Národnej rady (NR) SR.Nakrúcanie pracovníkov pri výkone ich práce považujú poslanci za neakceptovateľný zásah do podnikateľských a osobných slobôd.konštatujú.Štát má zároveň podľa nich možnosť vykonať inšpekciu výkonu technickej a emisnej kontroly kedykoľvek svojimi pracovníkmi na ktorejkoľvek STK alebo pracovisku EK, pričom prevádzkovateľ týchto staníc a pracovísk je povinný poskytnúť súčinnosť. Táto povinnosť sa podľa predkladateľov vzťahuje aj na majiteľa motorového vozidla, ktoré je podrobené kontrole.uvádzajú poslanci v dôvodovej správe.