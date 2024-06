SaS chce rokovať o situácii v polícii na mimoriadnom bezpečnostnom výbore, podľa Krúpu je neudržateľná

Vyšetrovanie prípadov

24.6.2024 (SITA.sk) - Opozičná strana SaS che zvolať mimoriadny parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť, na ktorej sa bude za účasti ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a zástupcov policajných odborov diskutovať o situácii v polícii. Ako v pondelok na brífingu povedal poslanec Juraj Krúpa , situácia je totiž podľa neho v súčasnosti neudržateľná.Okrem nespokojnosti odborárov s materiálnym zabezpečením policajtov pripomenul aj meškania pri vydávaní pasov. Tiež uviedol, že po novelizácii Trestného zákona sa policajti akoby báli vyšetrovať niektoré prípady.„Vidíme napríklad vyjadrenie inšpekcie ministerstva vnútra, že odkladá vyšetrovanie takzvaných manipulovaných nahrávok, ktoré púšťal Smer-SD ešte počas minulého volebného obdobia a zneužíval ich na svoju volebnú kampaň. Alebo prípad vyšetrovania Andreja Danka a jeho havárie do semaforu," uviedol Krúpa.Opozičný poslanec zároveň kritizoval ministra vnútra, že za deväť mesiacov nevyriešil v polícii nič z toho, čo sľuboval, či už ide o platy, alebo materiálne vybavenie a infraštruktúru.„Za celých deväť mesiacov nič. Likvidácia NAKA , likvidácia ‚ čurillovcov ‘, veľká akcia na hraniciach, čo bola v podstate len taká šou. Ale za deväť mesiacov ani jeden koncepčný materiál, ktorý by naznačoval, akým spôsobom bude vedenie pristupovať k tejto kritickej situácii v policajnom zbore," skonštatoval Krúpa.Poslanec doplnil, že situáciu s nedostatočným materiálnym vybavením a zastaranou infraštruktúrou v polícii by mohla čiastočne vyriešiť decentralizácia verejných obstarávaní.„Kde by jednotlivé útvary – okresné, alebo aspoň na krajskej úrovni, mohli riešiť kritickú situáciu, ktorí majú," dodal Krúpa.