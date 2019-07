SaS chce spojiť hlasovanie o stratifikácii s vyslovením dôvery vláde

Jana Cigániková, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 17. júla (TASR) – Opozičná strana SaS chce, aby hlasovanie o jednej z najväčších reforiem slovenských nemocníc, čiže o tzv. stratifikácii, bolo spojené s vyslovením dôvery vlády. Na to, aby projekt prešiel cez poslancov Národnej rady (NR) SR formou ústavného zákona, bude potrebných minimálne 90 hlasov.uviedla členka Výboru NR SR pre zdravotníctvo Jana Cigániková (SaS).Predloženie reformy nemocníc formou ústavného zákona, ktoré v utorok po stretnutí s predsedom strany Smer-SD Robertom Ficom ohlásila Kalavská, označila Cigániková ako "politickú zbabelosť".zdôvodnila.Podľa predsedu SaS Richarda Sulíka sa Kalavská nechala Ficom zmanipulovať. Podľa Sulíka totiž predseda strany Smer-SD žiadnu reformu nemocníc nechce, pretože siO tom, že šéfka rezortu zdravotníctva predloží návrh reformy nemocníc formou ústavného zákona, informovala v utorok (16. 7.). Zdôvodnila to tým, že chce nájsť podporu takejto zmeny naprieč politickým spektrom.Stratifikáciu predloží Kalavská vláde na rokovanie na jej najbližšom stretnutí 21. augusta. Vyzvala koaličné aj opozičné strany, aby sa dohodli na podpore jednej z najväčších reforiem slovenského zdravotníctva za posledné roky. Dodala, že je ochotná rokovať so zástupcami politických strán.