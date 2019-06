SaS chce umožniť voliť Slovákom na zastupiteľských úradoch

Na archívnej snímke opozičný poslanec Martin Klus (SaS). Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 27. júna (TASR) - Opozičná strana SaS chce do volieb zapojiť aj Slovákov, ktorí sa dlhodobo alebo dočasne zdržiavajú v zahraničí. Na aktuálnu schôdzu predložili opoziční poslanci novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorá by umožňovala voliť na zastupiteľských a konzulárnych úradoch SR v zahraničí.povedala na štvrtkovej tlačovej konferencii poslankyňa parlamentu Jana Kiššová (SaS). K podpore novely vyzvala aj koalíciu, ktorá podľa nej dlhodobo možnosť voľby zo zahraničia blokuje. Žiada koaličných poslancov,Jeden z predkladateľov, poslanec Martin Klus (SaS) pripomenul, že k téme volieb zo zahraničia dostal podľa neho podporné listy od predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD), ako aj ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD).povedal Klus s tým, že Saková aj Pellegrini uviedli, že voľby do Národnej rady SR majú možnosť hlasovania poštou zo zahraničia. Klus chce podľa vlastných slov rozšíriť túto možnosť na ambasády. Predkladatelia dostali aj list od šéfa diplomacie Miroslava Lajčáka (nom. Smeru-SD), ktorý podľa Klusa podporuje legislatívny návrh, ktorý poslanci predložili.Podľa návrhu by takýmto spôsobom mohli Slováci hlasovať vo voľbách do Národnej rady, do Európskeho parlamentu, v prezidentských voľbách, v ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta aj v referende. Právna norma by mala tiež umožniť, aby pri voľbe poštou mohli zaslať zásielku na ktorýkoľvek zastupiteľský úrad SR v zahraničí s tým, že zastupiteľský úrad zozbierané zásielky doručí Ministerstvu vnútra SR, ktoré ich následne rozdistribuuje obciam.