SaS chce vyhlásiť 27. jún za Deň pamiatky obetí komunistického režimu

Bratislava 22. augusta (TASR) - Deň pamiatky obetí komunistického režimu by mohol byť novým pamätným dňom, pripomínať by si ho Slovensko mohlo 27. júna. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý Národnej rade (NR) SR predložila skupina poslancov zo SaS. Dátum je symbolický, v tento deň v roku 1950 popravili v Prahe prvé obete komunistických politických procesov, medzi nimi aj Miladu Horákovú, ako ich jedinú ženskú obeť.argumentujú predkladatelia.Poukázali na to, že 27. jún bol vyhlásený za pamätný deň v Českej republike. Bolo to na pamiatku Milady Horákovej, Jana Buchala, Oldřicha Pecla a Záviša Kalandru.priblížili predkladatelia.Právnička a politička Milada Horáková bola jedinou ženskou obeťou justičnej vraždy v rámci vykonštruovaných komunistických politických procesov.dodali.V dôvodovej správe pripomenuli, že v Československu bolo od februárového prevratu v roku 1948 za politické trestné činy "popravených 248 osôb, približne 4500 osôb zomrelo vo väzení a najmenej 282 pri pokuse utiecť cez železnú oponu". Poukázali tiež na vyše 205.000 ľudí, ktorí boli z politických dôvodov odsúdení, ale aj na väzňov, ktorých bez súdu poslali na nútené práce, či do Pomocných technických práporov.Čísla podľa nich nemožno považovať za konečné, pretože sa mnoho materiálov doteraz nepodarilo spracovať, alebo zmizli a štatistiky nemusia zahŕňať utajené vraždy či ľudí zomrelých na následky väznenia po prepustení.