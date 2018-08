SaS: Činy D. Sakovej sú spoločensky škodlivé

Na archívnej snímke predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík. Foto: TASR Erika Ďurčová Foto: TASR Erika Ďurčová

Bratislava 17. augusta (TASR) - Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) preukázala totálnu absenciu dobrého politického vkusu a zmyslu pre realitu. Uviedol to predseda SaS Richard Sulík. Liberáli reagujú na to, že bývalý policajný prezident Tibor Gašpar je Sakovej poradcom a tiež na pripravované zmeny výberu policajného prezidenta. SaS považuje ministerkine činy za úbohé a spoločensky škodlivé.vyhlásil Sulík. Nikoho potom podľa neho neprekvapí, že ministerstvo vnútra pod Sakovej vedením odmietlo návrhy tretieho sektora a nový policajný prezident sa bude síce voliť podľa nových pravidiel, ale obsah zostane ten istý.povedal Sulík.SaS zdôrazňuje, že na Slovensku je možné obnoviť vládu zákona a spravodlivosť iba zmenou vlády.doplnil podpredseda SaS Ľubomír Galko. Podľa liberálov sa Tibor Gašpar stal symbolom toho najhoršieho, čo sa Policajnému zboru môže stať. Hovoria o nízkej profesionalite, neodôvodnenej brutalite, neschopnosti stíhať ľudí s politickými konexiami a šikanovaní kritikov vládnej moci.Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar začal pracovať na ministerstve vnútra od začiatku augusta. Zaradený je ako odborník ústavného činiteľa v oblasti legislatívy a v oblasti sociálne vylúčených komunít. Nie je zamestnaný na plný úväzok. Potvrdil to hovorca ministerstva Petar Lazarov.