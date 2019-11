SaS: Čižnár pochybil pri vyšetrovaní nahrávky D. Trnku s Marianom K.

Na snímke predseda SaS Richard Sulík. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. novembra (TASR) - Pri vyšetrovaní nahrávky prokurátora Dobroslava Trnku s Marianom K. nepochybila polícia, ale generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Tvrdí to bývalý vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Pavol Milan, ktorý kandiduje za stranu SaS.Opozičná strana dostala informáciu z policajného prostredia, že Trnku mali zadržať na jar tohto roku. Milan zistil, že vo februári tohto roka sa obsah nahrávky mal riadne prešetriť a nahrávka bola odstúpená vyšetrovateľovi. Podľa jeho zistení začal v marci vyšetrovateľ trestné stíhanie vo veci.uviedol.Ďalej Milan konštatuje, že vyšetrovateľ mal vypočuť k nahrávke ako prvého Trnku. Ten však odmietol vypovedať a tvrdil, že je viazaný mlčanlivosťou. Tej ho môže zbaviť iba generálny prokurátor, ktorému podal vyšetrovateľ žiadosť.hovorí. Myslí si, že naťahovaním výpovede malo dôjsťPodľa Lucie Ďuriš Nicholsonovej nebyť takéhoto konania Čižnára, prokurátor Trnka už mohol byť predvedený na výsluch a situácia mohla byť dávno iná.skonštatovala a podľa informácií, ktoré strana má, tak chcel Čižnár kryť hlavne seba.Predseda SaS Richard Sulík si myslí, že Trnka už mal "Bývalý vyšetrovateľ pripomína, že teraz by sa mal vypočuť nielen Trnka, ale aj Marian K. a ďalšie osoby, ktoré sa v nahrávke spomínajú. Vypočuť by sa mal generálny prokurátor Čižnár, keďže verejne povedal, že Trnka bol za ním s nahrávkou a vypočul si z nej 1,5 minúty.