SaS dúfa, že novelu zákona o štátnom občianstve sa podarí prerokovať

Na snímke poslanec NR SR Ondrej Dostál (SaS) počas rokovania 45. schôdze NR SR 10. mája 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. novembra (TASR) - Poslanci parlamentu za SaS dúfajú, že na mimoriadnej schôdzi iniciovanej opozíciou sa im poradí prerokovať ich návrh novely zákona o štátnom občianstve. Navrhujú, aby bolo možné prísť o slovenské štátne občianstvo len prepustením zo štátneho zväzku SR na vlastnú žiadosť. Na základe súčasného zákona totiž prichádzajú o slovenský pas tí, ktorí prijali občianstvo iného štátu.Poslanec Ondrej Dostál (SaS) na piatkovej tlačovej konferencii uviedol, že pokiaľ sa tento návrh nepodarí prerokovať, budú sa snažiť zmeniť zákon o štátnom občianstve v budúcom volebnom období. Túto novelu predložili na aktuálnu schôdzu, napokon nebude prerokovaná, keďže opozičné návrhy boli presunuté.Aktuálny stav týkajúci sa občianstva považujú opoziční poslanci za protiústavný, odvolávajú sa na to, že podľa ústavy nikomu nemožno odňať štátne občianstvo SR proti jeho vôli. Poslanci žiadajú, aby sa obnovila legislatíva spred leta 2010.Zakladateľka združenia Dobrý úradník Monika Filipová pripomenula, že súčasný stav zasiahol nielen maďarskú menšinu na Slovensku, ale predovšetkým obrovskú skupinu slovenských občanov, ktorí pracujú v iných krajinách. Pripomenula prípad brexitu. Pokiaľ Veľká Británia odíde z Európskej únie, mnoho Slovákov bude chcieť podľa Filipovej prijať britské občianstvo, no prídu tým o slovenskú identitu, pretože prídu o slovenský pas.Filipová tiež upozornila na zbytočnú byrokraciu, ktorá v súčasnosti sprevádza proces požiadania o slovenské občianstvo. Poslanci tiež chceli návrhom dosiahnuť, aby tí, ktorí stratili štátne občianstvo SR v dôsledku nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva od 17. júla 2010, mohli opätovne nadobudnúť slovenské občianstvo bez splnenia podmienok, ktoré sa inak vyžadujú.Z Ministerstva vnútra (MV) pre TASR uviedli, že v tomto volebnom období sa neplánuje novelizovať zákon o štátnom občianstve SR.Zákon o štátnom občianstve pripravil doteraz (od 17. júla 2010 do 19. novembra 2019) o slovenský pas 3132 ľudí. Najčastejšie stratili slovenské občianstvo prijatím českého (727). Vyplýva to zo štatistík rezortu vnútra.