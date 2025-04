SaS kritizuje Ficovu cestu do Moskvy, pribaliť mu chcú odkazy od Slovákov pre Putina – VIDEO

Odkazy pre Putina

Spoločnosť diktátorov a vrahov

28.4.2025 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva občanov, aby napísali odkazy pre ruského prezidenta Vladimíra Putina , ktoré má premiér Robert Fico 8. mája zaniesť do Moskvy. Liberáli kritizujú, že Fico je jediný predstaviteľ Európskej únie , ktorý ide do Ruska na oslavy 80. výročia konca druhej svetovej vojny. Upozorňujú na to, že okrem neho Moskvu navštívia už iba svetoví diktátori a autokrati.„Robert Fico sa opakovane podlizuje Moskve. Bratríčkuje sa s režimom, ktorý vraždí našich susedov. Nevie ani len odsúdiť to, že Rusi na Ukrajine zabili malé deti na ihrisku. Slovenský premiér zabúda, že patríme do EÚ a NATO . Zabúda, že Rusko v minulosti Slovensku prinieslo len chudobu a úpadok a dnes vedie agresívnu vojnu,“ uviedol šéf SaS Branislav Gröhling Toto všetko mu podľa neho pripomenú občania a premiér si v lietadle do Moskvy bude môcť prečítať ich odkazy a „možno pocíti aspoň prenesenú hanbu“. SaS bude odkazy pre Putina zbierať v uliciach medzi občanmi. Zároveň spustila web www.odkazputinovi.sk, kde môžu občania napísať odkaz ruskému prezidentovi a strana SaS následne odkazy odovzdá Ficovi na úrade vlády 7. mája, deň pred jeho cestou.„Fico dnes koná tak, ako keby najradšej kolaboroval so zločineckým režimom a na Slovensku opäť privítal ruských vojakov a zopakoval okupáciu ako v 1968. Ak v tomto bude pokračovať, v encyklopédiách by pri hesle vlastizrada mala visieť fotka Roberta Fica,“ poukázal Gröhling.Poslanec za SaS Juraj Krúpa doplnil, že s naším premiérom budú v Moskve jedine vrahovia, diktátori a autokrati, čo je spoločnosť, v ktorej sa Fico cíti dobre. „Tam mu totiž nik nebude nadávať za korupciu, dezinformácie ani autokratické chúťky,“ podotkol.