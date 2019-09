SaS: Lesné hospodárstvo by sa malo presunúť pod životné prostredie

Na archívnej snímke predseda strany Sloboda a solidarita (SaS) Richard Sulík. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Bratislava 23. septembra (TASR) - Agenda lesného hospodárstva by sa mala presunúť spod rezortu pôdohospodárstva pod rezort životného prostredia. Uviedol to na brífingu opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) jej predseda Richard Sulík, za účasti poslankyne Národnej rady (NR) SR za SaS Anny Zemanovej. Novela tzv. kompetenčného zákona by NR SR mala prerokovávať 24. septembra.priblížil Sulík.Pripomenul, že do roku 2020 má SR voči OSN záväzok, aby boli všetky typy lesov obhospodarované udržateľným spôsobom. Malo by sa zastaviť odlesňovanie, mali by sa obnoviť zničené lesy a niektoré oblasti by sa mali opätovne zalesňovať.Podľa Sulíka chýba konkrétny a jasný strategický plán, ako mieni Slovenská republika spomínaný záväzok voči OSN naplniť, pretože vláda nič také doteraz nepredložila.podčiarkol Sulík. Peňazí na ochranu životného prostredia je podľa neho dostatok.dodala Zemanová.Zdravý les je podľa Zemanovej jedným z najúčinnejších nástrojov v boji proti zmene klímy.dodala Zemanova. Podstatou zmeny v novele zákona je podľa nej deklarácia spoločenskej objednávky, že lesy v chránených územiach nie sú v prvom rade zdrojom hospodárskej suroviny, ale sú komplexom, ktorý má spoločnosť chrániť a starať sa oň.