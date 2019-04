SaS: Ministerstvo cestovného ruchu je iracionálny nápad Andreja Danka

Na archívnej snímke Jana Kiššová. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. apríla (TASR) - Jediný dôvod, pre ktorý by malo vzniknúť ministerstvo pre cestovný ruch, je podľa strany SaS ten, že si to myslí predseda SNS Andrej Danko. Vzhľadom na jeho odborné kvality je to čisto iracionálny dôvod. Uviedla to vo svojom stanovisku opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) v reakcii na štvrtkové (11. 4.) vyjadrenia predsedu parlamentu.uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR za SaS Miroslav Ivan.doplnila Ivana podpredsedníčka SaS Jana Kiššová.Danko je podľa SaS výrazným nositeľom myšlienok, ktoré slovenskú ekonomiku ruinujú. Každý nový medzinárodný rebríček, kde sa hodnotí kvalita podnikateľského prostredia, je toho dôkazom, upozornila opozičná strana.Mať do budúcna Ministerstvo pre šport a cestovný ruch SR, ktoré bude túto poddimenzovanú oblasť koordinovať, je podľa Danka nevyhnutnosťou. Médiá o tom vo štvrtok (11. 4.) informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.Tento rok podľa Danka podporili nový potenciál turizmu na Slovensku rekreačné poukazy a nižšia DPH na ubytovacie služby.povedal.Danko pripomenul, že opatrením z dielne SNS klesla DPH na ubytovacie zariadenia na 10 %.uviedol.doplnil predseda SNS s tým, že podnikatelia v oblasti cestovného ruchu musia mať garanciu rozvoja.