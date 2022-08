SaS na čele so Sulíkom chce uniknúť pred zodpovednosťou a povaliť vládu, vyhlásil Vetrák

28.8.2022 (Webnoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SAS) na čele s Richardom Sulíkom chce ujsť pred zodpovednosťou. Ak sa tak stane, v septembri povalia vládu. V nedeľnej diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) O 5 minút 12 to uviedol poslanec Národnej rady SR za stranu OĽaNO a predseda parlamentného ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák . Bolo by podľa neho správne zostať a niesť zodpovednosť voči ľuďom.Štátny tajomník ministerstva zahraničia Martin Klus (SAS) v relácii vyhlásil, že strana SAS vždy dodrží slovo, a ak sa do 31. augusta nič výrazne nestane, odchádzajú z koalície a vlády. Či sa rozhodne Igor Matovič odísť z postu ministra financií, je podľa Vetráka len jeho rozhodnutie.