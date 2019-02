SaS: Najzraniteľnejší žiaci zaostávajú na prvom stupni základných škôl

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 3. februára (TASR) – Najzraniteľnejší žiaci zaostávajú už na prvom stupni základných škôl, uviedol to po zverejnení výsledkov testovania piatakov poslanec Národnej rady SR Branislav Gröhling (SaS). Pripomenul, že žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia mali v matematike takmer o 40 percentuálnych bodov menej než ostatní žiaci. Takisto výrazne zaostávali v slovenčine.Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia dosiahli v teste z matematiky priemernú úspešnosť 22,9 percenta, u žiakov zo sociálne zvýhodneného prostredia to bolo v priemere 60,9 percenta.uviedol Gröhling. Zlepšenie by podľa neho nastalo, keby školy dostali všetkých asistentov, o ktorých opakovane žiadajú, spolu so špeciálnymi či sociálnymi pedagógmi.poznamenal poslanec. Zároveň sa zamyslel, že ak títo žiaci nezvládnu učivo prvého stupňa základných škôl, ako budú pokračovať na druhom stupni. "dodal.Aj podľa poslankyne NR SR Zuzany Zimenovej (SaS) Slovensko dlhodobo hazarduje s potenciálom detí z tých najzraniteľnejších skupín. "uzavrela.Do celoslovenského testovania piatakov sa 21. novembra 2018 zapojilo 46.360 žiakov na 1487 základných školách, počas ktorého dosiahli priemerne v teste z matematiky 59,3 percenta a zo slovenského jazyka a literatúry 58,4 percenta.