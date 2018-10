SaS navrhuje zrušiť milosť udelenú podnikateľovi Marianovi K.

Na archívnej snímke opozičný poslanec NR SR Ľubomír Galko (SaS). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. októbra (TASR) - Väzobne stíhanému podnikateľovi Marianovi K. by mala byť zrušená milosť, ktorú mu v kauze Technopol pred viac ako dvoma dekádami udelil vtedajší prezident Michal Kováč. Tvrdia to opoziční poslanci zo SaS, ktorí v tomto duchu predkladajú na novembrovú schôdzu ústavný zákon.Pred vyše rokom Národná rada (NR) SR zrušila Mečiarove amnestie, lebo odporovali princípom demokratického a právneho štátu.povedal na tlačovej konferencii podpredseda SaS Ľubomír Galko.Podľa jeho slov zlá povesť Mariana K. poslancom Smeru-SD neprekážala.odkázal Galko s tým, že návrh ústavného zákona bude možnosťou reparátu a testom charakteru koaličných poslancov.Člen Ústavnoprávneho výboru NR SR Alojz Baránik (SaS) vysvetlil, že milosť udelená Marianovi K. bola oveľa menej odôvodnená, ako milosť Kováčovi ml.dodal.Líder koaličného Mostu-Híd Béla Bugár vlani na otázku, prečo nebola zrušená milosť aj Marianovi K., odvetil, že to bol kompromis vo vládnej koalícii. "povedal.