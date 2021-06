SaS nerokuje s nespokojnými poslancami zo Za ľudí o ich vstupe do strany, tvrdí Zemanová

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.6.2021 (Webnoviny.sk) - Predsedníčka poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Anna Zemanová vylúčila, že by strana rokovala s nespokojnou skupinou poslancov parlamentu za stranu Za ľudí o ich možnom vstupe do SaS. Ako uviedla pre agentúru SITA, takéto rokovania v strane neprebiehajú.Bývalý minister financií Ivan Mikloš vo svojom príhovore na sobotňajšom kongrese SaS v Pezinku vyzval stranu, aby spájala sily so všetkými, ktorým ide v princípe o slobodu a solidaritu, hoci nemajú na niektoré veci totožný názor s predstaviteľmi SaS.Je to podľa neho dôležité, lebo skúsenosť ukázala, že „zlo sa spája ľahko a rýchlo a nemá problém spolupracovať a spolu aj vydržať". Zemanová v reakcii na to ozrejmila, že SaS nerokuje so žiadnymi politickými stranami o možnom spájaní, respektíve vytváraní akejsi koalície strán.„Voľby budú v roku 2024 a to je veľmi ďaleko. Strana SaS však vždy odolávala pokušeniu vytvárať koalície. Čísla, ktoré momentálne máme v prieskumoch verejnej mienky, vytvárajú z SaS silnú stranu, ktorá nie je odkázaná na vytváranie akýchsi koalícií," priblížila Zemanová. Čo však bude o dva a pol roka, ukáže podľa jej slov až čas.