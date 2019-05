SaS nevyšiel zámer, aby vláda predložila správy o lesnom hospodárstve

SaS, archívna snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 17. mája (TASR) - Opozičným poslancom SaS nevyšiel zámer zaviazať vládu, aby do konca novembra tohto roka vypracovala štyri správy týkajúce sa situácii v lesnom hospodárstve a pôdohospodárstve. Parlament ich návrh uznesenia v piatok odmietol.Podľa SaS vláda dostatočne nevníma situáciu v lesnom hospodárstve a pôdohospodárstve a za dôležitejšie vníma prijímanie opatrení v rozvojových krajinách ako na Slovensku. Preto chceli poslanci zaviazať vládu, aby predložila správy o prijatých opatreniach do parlamentu.zdôvodnili zámer uznesenia poslanci SaS.Vláda mala predložiť plénu NR SR opatrenia na dôsledné dodržiavanie zásad vo vláde schválenom Národnom lesníckom programe, tiež by mala predložiť správu o konkrétnych opatreniach, aby sa dosiahli ciele Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Vládny kabinet mal okrem toho predniesť parlamentu správu o prijatých a zrealizovaných opatreniach v lokalite svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy.Poslednou predloženou mala byť správa o opatreniach na zvýšenie transparentnosti s poskytovaním priamych platieb a agrodotácií.vysvetlila v pléne poslankyňa SaS Anna Zemanová.Agrorezort podľa SaS na medzinárodných fórach deklaruje záujem a množstvo opatrení, ktoré ministerstvo zavádza.myslia si poslanci.Okrem toho sa nespokojnosť verejnosti, najmä farmárov, týka aj nedostatočných opatrení s poskytovaním priamych platieb a ďalších agrodotácií.upozornili poslanci.