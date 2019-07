SaS: Nominácie na šéfov postov v EÚ ignorujú regionálnu vyváženosť

Na archívnej snímke Richard Sulík. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 3. júla (TASR) - Schválené nominácie na predsedu Európskej rady, šéfa diplomacie EÚ a šéfa Európskej centrálnej banky ignorujú podľa opozičnej strany SaS regionálnu vyváženosť. Odôvodňuje to tým, že medzi nomináciami nie je ani jeden zástupca z nových členských krajín. Strana tiež hovorí o anulovaní demokratického procesu voľby pri obsadzovaní týchto postov.komentoval výsledky samitu v Bruseli poslanec parlamentu Martin Klus (SaS).Dosiahnutý kompromis je podľa šéfa SaS Richarda Sulíka tým najhorším, čo sa mohlo Únii v tomto čase prihodiť. "skonštatoval.Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) nemal podľa SaS žiadnu predstavu o tom, ako má vyzerať personálne obsadenie najvyšších orgánov EÚ. "napísala strana vo svojom stanovisku.Schôdzka šéfov štátov a vlád členských štátov EÚ sa v utorok (2. 7.) skončila zverejnením oznámenia, že nemecká ministerka obrany Ursula von der Leyenová bola nominovaná za predsedníčku Európskej komisie (EK) a belgický premiér Charles Michel je nominantom na post predsedu Európskej rady.Post šéfa európskej diplomacie by mal pripadnúť ministrovi zahraničných vecí španielskej ľavicovej vlády Josepovi Borrellovi, rodenému Kataláncovi. Francúzka Christine Lagardová by sa mala v tejto konštelácii stať šéfkou Európskej centrálnej banky.O týchto nomináciách bude následne hlasovať Európsky parlament, ktorý vzišiel z májových volieb.