SaS odmieta hrať akékoľvek hry, podľa Sulíka si Hegerova vláda dôveru nezaslúži a koniec je nevyhnutný

15.12.2022 (Webnoviny.sk) - Strana Sloboda a solidarita (SaS) odmieta hrať akékoľvek hry a koniec vlády považuje za nevyhnutný. Táto vláda si nezaslúži ich dôveru a podmienky boli podľa strany dané tak, aby boli pre SaS neprijateľné. Predseda strany SaS Richard Sulík tak reagoval v tlačovej správe, ktorú zaslal hovorca SaS Ondrej Šprlák. „Pol roka sme svedkami neustáleho chaosu a neprijateľného štýlu vládnutia. Táto vláda si nezaslúži našu dôveru. Dokazuje to aj tlačová beseda OĽaNO . Väčšina občanov nedôveruje vláde Eduarda Hegera . Viacerými svojimi rozhodnutiami stratila protikorupčný rozmer. Náš návrh vytýkal vláde aj nezodpovedný rozpočet, ktorý ohrozuje milióny eur z Plánu obnovy. Je zjavné, že opäť raz boli podmienky dané tak, aby boli pre nás neprijateľné,“ uviedol Sulík.Dodal, že demisia ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) by mala byť reálne podaná, nemala by byť len hypotetickou možnosťou. Podľa Sulíka bolo chaosu dosť a strana sa na tom odmieta podieľať. Slovensko potrebuje pokoj a slušnú krajinu so slušnou vládou.