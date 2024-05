SaS opätovne spúšťa eurokampaň po útoku na Fica. Sulík apeluje na pokoj a zdôrazňuje programy politických strán

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

20.5.2024 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita SaS ) v utorok pokračuje v kampani k voľbám do Európskeho parlamentu . Informoval o tom na sociálnej sieti líder kandidátky a bývalý predseda strany Richard Sulík . Zároveň apeluje na voličov, aby "skúsili výnimočne voliť podľa toho, ako sa im páči program ich preferovanej strany"."Atentát na premiéra ( Roberta Fica , pozn. SITA) v stredu poobede otriasol krajinou a vo štvrtok bola v takom šoku, že na chvíľu stíchli aj najväčší politický krikľúni. Cez víkend sme sa dozvedeli, že premiér je z najhoršieho vonku, SaS a aj ja osobne mu úprimne prajeme skoré uzdravenie. Zároveň sa najbesnejší politickí vlci otriasli a vrátili sa k politickému boju spred atentátu. Rieši sa ochranka, rieši sa, kto je čomu na vine, kto začal, skrátka, tie bežné politické doťahovačky," uviedol Sulík. Dodal, že v SaS sa vyjadrujú minimálne a snažia sa na nikoho neukazovať prstom. Liberáli si súčasne želajú, aby diskusia bola viac o programoch a riešeniach, ako o nenávisti či strašení."Práve tu vieme prispieť aj my. Preto od utorka pokračujeme v kampani, konkrétne v Senici. Ľuďom budeme hovoriť, že máme nielen najlepší program, ale že spomedzi strán s viac ako jedným percentom preferencií sme si ako jediní dali tú námahu, aby sme napísali riadny program, jeho krátke zhrnutie, manažérske zhrnutie a podcast pre tých, ktorí napríklad práve šoférujú," napísal líder kandidátky.SaS po útoku na premiéra okamžite pozastavila kampaň do eurovolieb, kandidáti sa vrátili naspäť do Bratislavy. "Aj naše komentáre pod statusmi strany SaS sú vypnuté, pretože tiež chceme prispieť k utlmeniu vášní," informoval predseda SaS Branislav Gröhling v štvrtok a vyzval všetkých politikov aj občanov, aby sa vyvarovali akejkoľvek nenávisti a útokom.