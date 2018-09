SaS: Osobitý odvod pre obchodné reťazce môže zvýšiť ceny potravín

Na archívnej snímke zľava podpredsedníčka strany Sloboda a Solidarita (SaS) Jana Kiššová, predseda SaS Richard Sulík a podpredseda SaS Ľubomír Galko. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 29. septembra (TASR) - Osobitý odvod pre obchodné reťazce vo výške 2,5 percenta z čistého obratu môže zvýšiť ceny potravín. Upozorňuje na to opozičná SaS. Obáva sa tiež, že odvod odradí investorov od investícií do obchodu na Slovensku a ľudia budú kvôli vyšším cenám viac nakupovať v zahraničí.Rast cien na Slovensku sa neustále zrýchľuje, pričom medziročne najviac rástli práve ceny potravín, pripomína poslankyňa NR SR Jana Kiššová (SaS).dodáva. SaS avizuje, že ak zmena v parlamente prejde, bude to jeden z prvých zákonov, ktoré zruší, ak bude súčasťou novej vlády.Osobitý odvod navrhuje zaviesť skupina poslancov z koaličnej SNS. Má podľa nich zabezpečiť finančné prostriedky pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov. Prispieť aj k potravinovej sebestačnosti Slovenska. Financie sa podľa poslancov môžu využiť aj na zvýšenie informovanosti a podporu potravinárskych tradícií v slovenských regiónoch.Odvod sa má týkať tých obchodných reťazcov, ktoré majú prevádzky aspoň v dvoch okresoch, a tieto prevádzky majú jednotný dizajn, spoločnú komunikáciu a spoločné marketingové aktivity. Z predaja potravín konečnému spotrebiteľovi tiež musí pochádzať minimálne 10 percent ich obratu. Obchodný reťazec odvod nebude platiť, ak jeho výška za tri mesiace nepresiahne sumu 5000 eur.