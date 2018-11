SaS: Pakt o migrácii je nebezpečný dokument, SR ho nesmie podpísať

Na archívnej snímke predseda strany Sloboda a solidarita (SaS) Richard Sulík. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Bratislava 8. novembra (TASR) - Globálny pakt OSN o migrácii je nebezpečný dokument a opozičná SaS je zásadne proti tomu, aby ho Slovensko podpísalo. Na tlačovej konferencii to vyhlásil šéf liberálov Richard Sulík s výzvou, aby dal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) pokyn ministrovi zahraničných vecí Miroslavovi Lajčákovi (nominant Smeru-SD) tento dokument nepodpísať.povedal. Podľa Sulíka je totiž kľúčové, že len domáce obyvateľstvo má právo rozhodnúť, kto na jeho území bude žiť a kto nie.odkázal Sulík.Na margo paktu poznamenal, že je údajne nezáväzný, ale slovo záväzok obsahuje 86-krát.varoval.Sulík priblížil, že podľa článku 7 globálneho paktu je to právne nezáväzný rámec spolupráce.povedal s tým, že táto dohoda je tou povestnou nohou vo dverách.Aj poslanec Martin Klus (SaS) označil za najväčší problém paktu jeho politickú záväznosť.dodal. To, že o dokumente chce na pôde parlamentu diskutovať aj koaličná SNS, liberáli vítajú a budú v tejto veci spolupracovať.Lajčák nedávno okrem iného vyhlásil, že Globálny pakt OSN o migrácii je politický dokument, ktorý členské krajiny do ničoho nenúti a formulovanie migračnej politiky ostáva suverénnym právom každého štátu. V dokumente sa podľa jeho slov nepíše, že migrácia je ľudské právo ani to, že nie je rozdiel medzi legálnou a nelegálnou migráciou.Premiér Pellegrini ubezpečil občanov SR, že Slovensko nijako nemení svoju pozíciu v otázke migrácie. Tvrdí, že vláda pod jeho vedením v žiadnom prípade neurobí nič, čo by mohlo akokoľvek ohroziť, či oslabiť bezpečnosť a suverenitu SR.Na prijatí migračného paktu sa 193 členských štátov OSN dohodlo v septembri 2016. Práce na jeho texte sa začali v apríli 2017. Cieľom 34-stranového dokumentu je pomôcť lepšie organizovať migračné toky a posilniť práva migrantov. Zdôrazňuje sa v ňom nedotknuteľnosť suverenity jednotlivých krajín a ich právo na vlastnú podobu migračnej politiky.