SaS plánuje po eurovoľbách zotrvať medzi európskymi konzervatívcami, ak do frakcie neprijmú Orbánovu stranu (video)

Odmietnutie Orbánovej strany

Záujem Európskej ľudovej strany

31.5.2024 (SITA.sk) - Ak sa poslanci strany Sloboda a Solidarita (SaS) dostanú do Európskeho parlamentu , plánujú zotrvať vo frakcii Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) To sa však môže zmeniť v prípade, ak do tejto frakcie vstúpi maďarská strana Fidesz , ktorej lídrom je premiér Maďarska Viktor Orbán . Uviedol to na piatkovej tlačovej besede líder kandidátky SaS vo voľbách do Európskeho parlamentu Richard Sulík „Nebudeme súhlasiť s prijatím strany Fidesz do tejto frakcie, ale ako život chodí, môže sa aj stať, že budeme prehlasovaní alebo že nebude zohľadnený náš postoj a náš nesúhlas. V takom prípade je isté, že frakciu ECR opustíme a tento postoj má aj česká Občianska demokratická strana, ktorú vedie český premiér Petr Fiala ," informoval Sulík, ktorý s ním o tom už komunikoval.Bývalý predseda liberálov tak predpokladá, že dôjde k spoločnému postupu a v prípade prijatia strany Fidesz do frakcie, ju česká strana taktiež opustí. Sulík ďalej uviedol, že v piatok volal so šéfom najväčšej frakcie - Európska ľudová strana (EPP) Manfredom Weberom , ktorý prejavil záujem o to, aby sa liberáli stali jej súčasťou.Počas rozhovoru sa dotkli aj tém v súvislosti s prehodnotením Green dealu, zrušením zákazu spaľovacích motorov, stavaním hotspotov mimo územia Európskej únie a takto riešiť ilegálnu migráciu, alebo plnou podporou jadrovej energetiky. „Potešilo ma, že došlo k zmene postojov vo frakcii EPP v týchto základných veciach," informovala jednotka kandidátky SaS.