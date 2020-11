SaS: Po zadržaní exfunkcionárov sa treba zamerať na Fica a Kaliňáka

Zadržanie viacerých bývalých funkcionárov Policajného zboru (PZ) znamená nevyhnutnosť obrátiť pozornosť na expremiéra Roberta Fica a bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka (obaja Smer-SD). V reakcii na štvrtkovú akciu NAKA to uviedla strana SaS. Tvrdí, že Fico a Kaliňák roky kryli mafiánske praktiky a za ich vládnutia prerástol organizovaný zločin do súdnictva cez prokuratúru až na najvyššie posty v polícii.





"Tibor Gašpar v putách je symbolom, v akom stave bola naša spoločnosť za vlády Smeru-SD, pretože ľudia ako Gašpar mali obrovskú moc," reagoval poslanec Národnej rady (NR) SR za SaS Alojz Baránik. Verím, že očista polície a justície bude pokračovať. Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) tvrdí, že Gašpar zasahoval aj do vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a na jeho príkaz neboli informovaní viceprezidenti polície o tom, čo sa našlo na mieste činu. "Som úprimne zvedavá, ako začne spievať v base o tom, koho všetkého kryl a aké mafiánske praktiky tu robili s predstaviteľmi Smeru-SD. A možno sa dočkáme, že prídu aj pre Roberta Fica," poznamenala.Podpredseda NR SR Milan Laurenčík (SaS) podotkol, že "maslo na hlave" majú aj ľudia okolo expremiéra Petra Pellegriniho a exministerky vnútra Denisy Sakovej (obaja Hlas-Sociálna demokracia), pričom by mali veľa vecí vysvetliť. Zadržaní bývalí policajní funkcionári podľa Laurenčíka "kryli špinavosti smerákov a nezmení to ani fakt, že sa niektorí z nich presunuli do inej strany a pod iný názov".NAKA zadržala pri štvrtkovej akcii s názvom Očistec viacero osôb. Zasahovala u bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara, u exriaditeľa NAKA Petra Hraška, bývalého vysokopostaveného policajného funkcionára Bernarda Slobodníka. Zadržať mali aj exšéfa protikorupčnej jednotky Róberta Krajmera a ďalších. Vyšetrovateľ vzniesol voči zadržaným obvinenie pre viaceré trestné činy.