SaS predložili balík opatrení pre motoristov,rezort dopravy má výhrady

Bratislava 18. septembra (TASR) – Opozičná strana SaS predložila na aktuálnu schôdzu Národnej rady (NR) SR balík opatrení, ktorý by mal uľahčiť život motoristom. Uviedla to v stredu na tlačovej konferencii poslankyňa SaS Jana Kiššová, ktorá zároveň upozornila, že motoristi tvoria veľkú časť štátneho rozpočtu, pričom nedostávajú adekvátnu protihodnotu. Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR má k návrhom určité výhrady.priblížila Kiššová.Balík opatrení tvorí šesť návrhov zákonov. Liberáli navrhujú úpravu pri ročnej diaľničnej známke, ktorá by podľa nich mala platiť celých 365 dní. Tento návrh je podľa hovorkyne ministerstva dopravy Karolíny Duckej odborne nepripravený. Rezort dopravy podľa jej slov vyhodnocuje správanie ľudí pri kúpe diaľničnej známky a pripravuje vlastné riešenie tejto problematiky. Avizovala, že ministerstvo ho predstaví v krátkom čase.Ďalším navrhovaným opatrením je napríklad zrušenie nálepiek o absolvovaní technickej a emisnej kontroly, či zavedenie možnostitabuľky s evidenčným číslom vozidla zo starého motorového vozidla toho istého majiteľa na jeho nové motorové vozidlo.priblížil poslanec SaS Miroslav Ivan.Zrušiť by SaS chcela povinnosť nakrúcať videozáznam o priebehu výkonu technickej a emisnej kontroly na staniciach technickej kontroly (STK) a na pracoviskách emisnej kontroly. Ivan upozornil, že po zavedení tohto opatrenia je o prácu technika oveľa menší záujem. Ducká reagovala s tým, že kamery boli na STK zavedené novelou zákona, ktorá bola vypracovaná v čase, keď bola SaS koaličnou stranou. Hovorkyňa zároveň podotkla, že všetci poslanci SaS za zavedenie kamier na STK hlasovali.spresnila Ducká s tým, že toto ustanovenie liberáli pri jeho prijímaní v parlamente nepripomienkovali. Vyzvala SaS, aby prestala politizovať túto odbornú tému.Jedným z návrhov SaS je aj novela zákona o správnych poplatkoch. Podľa Ivana by mal poplatok za registráciu auta odzrkadľovať administratívne náklady na prácu úradníka, ktorý úkon vykonáva. Navrhuje tiež zníženie daní z motorových vozidiel pre nákladné vozidlá nad 3,5 tony. Rezort dopravy uviedol, že návrhy SaS v oblasti daní nie sú v jeho kompetencii.