SaS predstavila opatrenia v oblasti odpadového hospodárstva

Richard Sulík, archívna snímka. Foto: TASR Oliver Ondráš Foto: TASR Oliver Ondráš

Bratislava 13. decembra (TASR) - Opozičná SaS predstavila niekoľko opatrení, ktorými chce riešiť nepriaznivú situáciu v oblasti odpadového hospodárstva. Predseda SaS Richard Sulík pripomenul, že ich navrhované opatrenia nezasiahnu do rozpočtov samospráv ani do štátneho rozpočtu.priblížil šéf SaS.Sulík tiež pripomenul, že zásadou má byť, že znečisťovateľ platí. "povedal.Strana chce zjednodušiť povinnosti u malých pôvodcov odpadov, presadiť efektívny systém triedeného zberu obalov, ako aj podporiť motiváciu na triedenie odpadu či stransparentniť výdavky na odpadové hospodárstvo.Odborník na odpadové hospodárstvo Radovan Kazda pripomenul, že pre záväzky, ktoré nám dáva EÚ, budú odpady viac stáť, a teda budú sa zvyšovať poplatky za skládkovanie, čo bude mať za následok aj zvyšovanie poplatkov za odpad.skonštatoval v tejto súvislosti.Podľa SaS je potrebné nakladať s odpadom ako so surovinou a odpad, ktorý nie je efektívny, musí končiť ako palivo. Mali by sa preto okrem iného aj zvýšiť kapacity zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov.