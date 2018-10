SaS: Preferujeme celoročné zachovanie letného času

Na snímke predseda strany Sloboda a solidarita (SaS) Richard Sulík. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Bratislava 29. októbra (TASR) - Opozičná SaS preferuje, aby po zrušení striedania času ostal na Slovensku letný čas, ale bude záležať aj od zvoleného časového pásma okolitých krajín. Uviedol to líder strany Richard Sulík s odkazom na celoeurópsky prieskum verejnej mienky, podľa ktorého sa pre zachovanie letného času vyslovilo 56 percent respondentov.upozorňujú liberáli s tým, že Slovensko by malo sledovať postoj okolitých krajín V4, Rakúska či Nemecka, ale aj vypočuť pripomienky občanov.Návrh Komisie teraz poputuje na pripomienkovanie a schválenie Európskemu parlamentu a Rade, pričom celý proces schvaľovania môže trvať niekoľko mesiacov. Sulík sa stal v Európskom parlamente tieňovým spravodajcom tohto návrhu vo vedľajšom výbore a bude tak súčasťou rokovaní o harmonograme a detailoch zrušenia striedania času.Posledná povinná zmena na letný čas by mala prebehnúť v nedeľu 31. marca 2019. Po tomto dátume by členské štáty, ktoré by chceli trvalo zaviesť zimný čas, mohli vykonať poslednú sezónnu zmenu času v nedeľu 27. októbra 2019. Po tomto dátume by už sezónna zmena času viac nebola možná. Tento harmonogram je podmienený tým, že Európsky parlament a Rada prijmú návrh Komisie najneskôr do marca 2019.