SaS prekazila Kaliňákov plán. Má profil v aplikácii TikTok, ale chce upozorňovať na jej riziká

Na nebezpečnosť upozorňovala aj polícia

Kaliňák chce osloviť mladých voličov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.7.2020 - Koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS) si uvedomuje bezpečnostné riziká, ktoré predstavuje využívanie mobilnej aplikácie TikTok. Pre agentúru SITA to uviedla Marie Stracenská z komunikačného oddelenia strany. SaS má aj napriek tomu v aplikácii vytvorený profil, ktorý založili členovia mládežníckej organizácie Mladí SaS.Aplikáciu neplánuje využívať ani vznikajúca strana Hlas – sociálna demokracia expremiéra a podpredsedu Národnej rady SR (NR SR) Petra Pellegriniho.„Strana SaS má v aplikácii TikTok vytvorený profil, ktorý zakladali členovia mládežníckej organizácie Mladí SaS. Dôvodom bola recesia, keďže chceli predbehnúť bombastický plán nového člena predsedníctva Smeru-SD Erika Kaliňáka. Ten deklaroval, že dostane stranu Smer-SD na túto platformu a bude medzi prvými. Prvý už teda nebude,“ ozrejmila zámery liberálov Stracenská.V strane si však podľa jej slov uvedomujú bezpečnostné riziká, ktoré používanie aplikácie TikTok predstavuje. „Už dávnejšie sme registrovali informácie Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK - CERT o tom, že táto aplikácia predstavuje nebezpečenstvo nielen pre tých, ktorí do nej vkladajú videá intímnejšieho charakteru, ktoré by mohli byť v budúcnosti zneužité. Ďalším rizikom je, že aplikácia môže ´dolovať´ z mobilu informácie a dáta, ktoré by ste nechceli poskytnúť tretej strane,“ priblížila Stracenská. S Mladými SaS-kármi majú preto podľa nej v pláne venovať sa tejto téme a upozorňovať na to, aké riziká aplikácia predstavuje.Na nebezpečnosť TikToku minulý týždeň upozorňovala aj Polícia SR v súvislosti s bezpečnosťou mladistvých na internete. Aplikácia má totiž obsahovať chyby, ktoré by prípadným útočníkom mohli umožniť prístup k osobným údajom používateľov. Upozornenia Polície SR berie vážne aj opozičná strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS). „Uvedomujeme si nebezpečenstvá a hrozby, ktoré so sebou prináša ‚svet internetu‘. Zvlášť citlivo to vnímame, pokiaľ ide o deti. Tam musia platiť jasné hranice, bez ohľadu na možný politický profit,“ zdôraznil pre agentúru SITA hovorca ĽSNS a poslanec NR SR Ondrej Ďurica.Aplikáciu neplánuje využívať ani vznikajúca strana Hlas – sociálna demokracia expremiéra a podpredsedu Národnej rady SR (NR SR) Petra Pellegriniho. Agentúre SITA to potvrdila hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková. V hnutí Sme rodina sú zasa otvorení všetkým možnostiam online komunikácie. Ako agentúru SITA informovalo tlačového oddelenie Sme rodina, o možnosti využívanie tejto aplikácie však diskusia v hnutí zatiaľ nebola.Erik Kaliňák, ktorý je od 18. júla jedným z piatich podpredsedov opozičnej strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD), sa nedávno vyjadril, že sa bude snažiť osloviť mladú populáciu voličov. Jedným z nástrojov, ako to plánuje docieliť, je aj prostredníctvom mobilnej aplikácie a sociálnej siete TikTok, ktorá slúži na vytváranie a zdieľanie krátkych videoklipov v rozsahu 15 sekúnd a krátkych videí v časovom intervale troch až 60 sekúnd. Aplikáciu vyvíja čínska spoločnosť ByteDance.