SaS pri daňovej reforme nepodporí zvýšenie DPH, podľa Sulíka treba hľadať iné možnosti

30.3.2021 - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) v rámci pripravovanej daňovej reformy nepodporí zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH). V utorkovej relácii Rádia Expres Braňo Závodský naživo to povedal predseda liberálov Richard Sulík. Podľa neho sa DPH nesmie na Slovensku zvyšovať."Musíme hľadať iné možnosti, toto je pre nás červená čiara. Môžeme sa baviť o zmene daňového mixu alebo o systéme zdaňovania," povedal. Ako príklad šéf SaS uviedol nastavenie dane z motorových vozidiel.Tá by sa podľa neho nemusela určovať na základe kubatúry vozidla ale na základe emisií, s tým, že celkový výnos z tejto dane bude rovnaký. "Takéto veci si viem predstaviť, ale zvýšenie DPH, do toho nepôjdeme," zdôraznil Sulík. O daňovej reforme bude podľa neho potrebné "ešte veľmi dlho diskutovať".Minister financií Eduard Heger ešte v januári tohto roka uviedol daňovo-odvodovú reformu ako jednu z dôležitých tohtoročných reforiem. Nastavenie daní a odvodov musí podľa neho ľudí motivovať k pracovnej aktivite. Daňová reforma by preto mala smerovať k nižšiemu zaťaženiu práce a pracovnej aktivity a k vyššiemu zdaneniu majetku a spotreby. Konkrétne návrhy však minister financií v januári nespomenul.