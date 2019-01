SaS: Pri únosoch detí súdy často nedbajú na vykonávanie rozhodnutí

Na archívnej snímke členka výboru Natália Blahová (SAS). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. januára (TASR) - Slovenské súdy v prípadoch detí násilne zadržiavaných na Slovensku dôsledne nekontrolujú vykonávanie rozhodnutí, ktoré samé vydali. V pondelok na tlačovej konferencii na to poukázala poslankyňa Národnej rady SR Natália Blahová (SaS).tvrdí Blahová. Súd rozhoduje o tom, že dieťa má byť zverené niektorému z rodičov alebo poručníkovi. Avšak stáva sa, že druhý rodič sa nepodrobí rozsudku a dieťa odmietne vydať.poukázala Blahová.Slovensko sa prijatím Dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (tzv. Haagskeho dohovoru) zaviazalo, že vo veciach únosov detí bude konať bezodkladne a príslušný orgán nariadi okamžitý návrat dieťaťa. Senátor Pillon v talianskom parlamente spomenul niekoľko príkladov toho, že napriek rozsudkom slovenských aj talianskych súdov sú deti roky zadržiavané na Slovensku. Pillon podľa Blahovej v talianskom parlamente vyzval prezidenta senátu, aby v spolupráci s talianskymi ministerstvami zahraničných vecí a spravodlivosti zabezpečil dodržiavanie práva na slovenskej strane.Poslankyňa upozornila, že nejde len o problém Talianska.uvádza ďalší príklad Blahová.Slovenské súdy majú ročne okolo 700 neuzavretých prípadov, týkajúcich sa takýchto detí. Napríklad v roku 2017 nariadili výkon súdneho rozhodnutia 119 z nich, no realizovali ho len v 44 prípadoch. Ostatných 75 detí ponechali napriek rozsudku s ich únoscami.Poslanec Národnej rady SR za SaS Alojz Baránik zároveň upozornil, že ak nejaký súd nekoná v súlade so zákonom, je potrebné preveriť, prečo sa to deje a či na súdoch nedochádza ku korupcii. Vyzval ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd), aby prejednal všetky spomínané prípady s predsedami príslušných súdov.uzavrel Baránik.