SaS pripravuje návrh zákona o osobách žijúcich mimo manželstva

Bratislava 23. júla (TASR) - Osobám, ktoré žijú v partnerskom zväzku mimo manželstva a rozhodnú sa ho úradne registrovať, má pomôcť nová právna norma. Opozičná SaS predkladá do parlamentu návrh zákona o životných partnerstvách, ktorým sa bude snemovňa zaoberať na septembrovom rokovaní. Liberáli si myslia, že koalícia by podporou tohto návrhu mohla urobiť kompromis.vysvetlila v tlačovej správe predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová.V tejto súvislosti liberáli sledujú postoje jednotlivých koaličných strán a osobitne SNS, ktorá je kategoricky proti akejkoľvek právnej úprave vzťahov medzi homosexuálnymi partnermi a štátom.tvrdí SaS.Sulíkovci by privítali, keby koaličné strany pre tento prípad prijali výnimku a nechali hlasovať svojich poslancov podľa svojho vedomia a svedomia bez ďalších politických konzekvencií.dúfa Blahová.Schválením zákona o životných partnerstvách Slovenská republika urobí podľa SaS významný krok v oblasti ochrany ľudských práv a pripojí sa tak k väčšine demokratických štátov, ktoré tento inštitút uznávajú.