SaS sa nepáči možné zasahovanie biskupov do legislatívy

Na archívnej snímke Zuzana Zimenová. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 25. januára (TASR) – Strane SaS sa nepáči možné zasahovanie biskupov do legislatívneho procesu. Liberáli pripomenuli, že podľa ústavy sa Slovensko ako demokratický právny štát neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo. Sulíkovci tak reagovali na návrh ministerstva spravodlivosti, ktorý hovorí o tom, že novým účastníkom medzirezortného pripomienkového konania (MPK), cez ktoré prechádzajú návrhy zákonov, má byť Konferencia biskupov Slovenska (KBS).Ústavnú deklaráciu treba podľa SaS čítať tak, že štát sa voči každej registrovanej cirkvi správa rovnako, žiadnu nevyvyšuje nad ostatné a ani žiadnu nediskriminuje. "uviedla poslankyňa Národnej rady (NR) SR Zuzana Zimenová (SaS).Strana SaS preto vyzvala ministra spravodlivosti a tiež vládu, aby aj v tomto konkrétnom prípade postupovali rovnako voči ostatným registrovaným cirkvám, a to bez ohľadu na to, že sú početne menšie ako katolícka cirkev. "uzavreli liberáli.