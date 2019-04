SaS si želá, aby menovanie Lučanského po čase ocenilo čo najviac ľudí

Na snímke kandidát na post prezidenta Policajného zboru SR a súčasný prezident Policajného zboru SR Milan Lučanský (vpravo) prichádza na Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť 10. apríla 2019 v Bratislave. Zľava predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko (SNS), podpredseda Peter Šuca (SMER-SD) a členovia Jaroslav Baška (SMER-SD), Peter Náhlik (SMER-SD) a Andrej Hrnčiar (Most-Híd). Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 14. apríla (TASR) – Rozhodnutie ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD) vymenovať Milana Lučanského za policajného prezidenta SaS rešpektuje.“ dodáva k tomu podpredseda liberálov Ľubomír Galko.Podľa Galka v prípade Lučanského možno oceniť pozitívnu zmenu v práci oproti predchádzajúcemu prezidentovi Tiborovi Gašparovi. Zároveň očakáva, že Lučanský v budúcnosti rozptýli akékoľvek pochybnosti, ktoré sú spájané s jeho osobou. Verí, že dodrží i slovo, ktoré dal pri verejnom vypočutí pred poslancami parlamentu.pripomenul Galko Lučanského vyhlásenie.“ pripomenul.Menovanie Lučanského do funkcie policajného prezidenta oznámila Saková v nedeľňajšej diskusnej relácii TA3 V politike. Najväčším argumentom bol pre ňu výsledok hlasovania v brannobezpečnostnom výbore Národnej SR.povedala Saková.Ministerka si však vie predstaviť i to, že v štruktúrach Policajného zboru by pôsobil i Lučanského protikandidát Ivan Ševčík. Ak by on sám mal o to záujem, o využití jeho schopností a skúseností by sa ministerka s Lučanským porozprávala.