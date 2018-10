SaS: Slovensko dokáže prichýliť sýrske siroty

Tlačová konferencia SaS, ilustračná snímka. Foto: TABLET.TV Foto: TABLET.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. októbra (TASR) - Slovensko je dostatočne bohatá krajina po materiálnej aj citovej stránke na to, aby prijalo sýrske siroty umiestnené v Grécku. Myslia si to predstavitelia opozičnej SaS Richard Sulík, Ľubomír Galko a Jana Kiššová.uviedli liberáli s tým, že Slovensko má potenciál prichýliť niekoľko desiatok sýrskych detí, ktoré v občianskej vojne stratili oboch rodičov a vytvoriť im náhradný domov.Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) sa vyjadril, že Slovensko nebude nesolidárne a v prípade potreby by sa o tieto deti vedelo postarať.zdôraznil cez víkend v RTVS premiér s tým, že treba čas na posúdenie možností a kapacít.Predseda vlády opakovane odmietol povinné kvóty. O tom, koho Slovensko prijme, si rozhodne podľa premiéra samo s tým, že Slovensko má svoju suverénnu zahraničnú politiku, na jej čele je skúsený diplomat a ten podľa Pellegriniho vie dobre zvážiť, čo by Slovensko malo urobiť.