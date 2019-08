SaS: Slovensko nie je pripravené na nasledujúce ekonomické ochladenie

Na archívnej snímke poslankyňa NR SR Jana Kiššová (SaS). Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. augusta (TASR) - Slovensko nie je pripravené na spomalenie ekonomického rastu. Tvrdí to opozičná strana SaS po tom, čo slovenská ekonomika podľa štatistík v druhom polroku vzrástla medziročne o 1,9 %.uviedla v stanovisku pre médiá podpredsedníčka SaS a predsedníčka Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Jana Kiššová.Ak by tejto vláde podľa SaS záležalo na budúcnosti Slovenska, jeho dobrej odolnosti čeliť krízam, tak by sa podľa europoslanca a tímlídra SaS pre verejné financie Eugena Jurzycudodala Kiššová.