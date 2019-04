SaS: Smernica o dvojakej kvalite potravín musí byť v zákone

Na snímke predseda SaS Richard Sulík počas tlačovej konferencie predsedníctva strany po programovej konferencii v Bratislave 24. novembra 2018. Foto: TASR/Jaroslav Novák Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 29. apríla (TASR) - Ministerka agrorezortu Gabriela Matečná (SNS) musí odborne premietnuť európsku smernicu o dvojakej kvalite potravín do slovenskej legislatívy. Uviedol to v pondelok predseda opozičnej strany SaS Richard Sulík s tým, že treba zaviesť testovanie podľa jednotných objektívnych kritérií. Ministerka by mala vypracovať aj postupy testovania dvojakej kvality potravín a vymáhania tejto legislatívy, dodal.pripomenul Sulík. Veľký tlak na výrobcov potravín môže vyvinúť aj verejnosť a dvojaká kvalita potravín bude postihovaná ako klamlivá obchodná praktika. Zároveň dodal, že nie je definovaná dvojaká kvalita potravín. Predseda SaS očakáva, že kvalita potravín sa v SR zvýši. Ako poslanec Európskeho parlamentu uviedol, že bol tieňovým spravodajcom ku správe, ktorá predchádzala uvedenej smernici.Kvalita potravín súvisí aj s cenami a tu podľa neho zlyhala koaličná SNS a jej predseda Andrej Danko v súvislosti so zavedením zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov, ktorého dôsledkom bolo zvýšenie cien potravín.povedal.Odborníčka strany na pôdohospodárstvo Jarmila Halgašová poukázala na to, že nefunguje webová stránka s výsledkami testovania potravín. Pripomenula, že v roku 2005 bola prijatá smernica o nekalých obchodných praktikách, ktorá stačila na kontrolu dvojakej kvality, a bola prebraná do slovenskej legislatívy v roku 2007, do zákona o ochrane spotrebiteľa.Ďalej uviedla, že SR vtedy nahlásila do Bruselu, že Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) bude kontrolovať nepotravinové tovary a služby a Štátna potravinová a veterinárna správa (ŠVPS) potraviny.uviedla Halgašová s tým, že to považuje za kľúčové zlyhanie ŠVPS. Tá podľa nej na svojej stránke do júla 2018 uvádzala, že kontrolu nekalých praktík v potravinách vykonáva SOI, a nápravu urobila až na základe konania europoslanca Richarda Sulíka a eurokomisárky pre spravodlivosť Věry Jourovej. SaS zaslala otázky na ŠVPS o tom, koľko vykonali kontrol podnetov o dvojakej kvalite potravín, informovala Halgašová.Keď ministerka Matečná v roku 2016 prebrala rezort, jej top témou bola ochrana práv spotrebiteľa bez toho, aby sa zorientovala v problematike, mieni Halgašová.uviedla odborníčka SaS.