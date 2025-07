SaS spúšťa hromadnú pripomienku. Vláda podľa nej mení volebné pravidlá tak, aby umlčala opozíciu – VIDEO

Sporné zvýšenie volebnej kaucie

SaS navrhuje aj zlepšenie volebných práv voličov

Kritika smeruje aj k širšiemu vývoju v krajine

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) iniciujú hromadnú pripomienku k návrhu Ministerstva vnútra (MV) SR na zmenu volebných pravidiel. Predmetný návrh považujú liberáli za pokus o systematické obmedzovanie politickej súťaže. Na verejnosť apelujú, aby sa do tejto pripomienky aktívne zapojila formou podpisu hromadnej petície.„Ministerstvo vnútra minulý týždeň predložilo do pripomienkového konania novelu zákona o politických stranách a o podmienkach výkonu volebného práva. Hoci väčšina návrhov je technického charakteru, niektoré zmeny majú výsostne politickú povahu a smerujú k oslabeniu demokracie na Slovensku,“ tvrdí poslanec Ondrej Dostál . Strana považuje niektoré opatrenia za diskriminačné voči novým či menším politickým subjektom, podľa nej tiež zvyšujú bariéry pre vstup do politickej súťaže a obmedzujú pluralitu. Hromadná pripomienka , ktorú SaS iniciuje, požaduje nezvyšovanie volebnej kaucie. Novela zákona totiž navrhuje zvýšenie kaucie pre voľby do NR SR zo súčasných 17-tisíc eur na 50 000 eur a v prípade volieb do Európskeho parlamentu by suma mala stúpnuť z 1 700 eur na 25 000 eur.Liberáli namietajú aj zvyšovanie kvóra na vrátenie volebnej kaucie z aktuálnych dvoch na päť percent, nesúhlasia ani s tým, aby sa kvórum pre získanie štátnej podpory zvyšovalo z troch na päť percent. (V praxi by tieto návrhy znamenali, že kaucia by sa vrátila len stranám, ktoré sa dostali do parlamentu, rovnako by iba tieto subjekty získali štátnu podporu - pozn. SITA).Hromadná pripomienka požaduje aj vypustiť z návrhu zákaz meniť názov politickej strany v priebehu piatich rokov od poslednej zmeny, a tiež vypustenie znižovania príspevkov politickým stranám v prípade rozpočtového deficitu nad tri percentá HDP. SaS je tiež za ponechanie pohlavia kandidátov ako nezverejňovaného údaju s publikovaním len štatistických údajov o zastúpení mužov a žien.Okrem týchto požiadaviek liberáli taktiež navrhujú do zákona doplniť posilnenie práv voličov, a to v podobe zavedenia voľby poštou vo voľbách do europarlamentu a pri prezidentských voľbách, a znížiť kvórum pre prednostné hlasy na jedno percento zo súčasných troch, vďaka čomu by sa podľa nich zvýšil vplyv voličov na zloženie parlamentu.„Sme presvedčení, že každá demokratická spoločnosť má zabezpečiť rovné a férové podmienky pre politickú súťaž. To, čo navrhuje táto vláda, má presne opačný cieľ – zabetónovať moc jednej strany a umlčať opozíciu,“ vyjadril sa Dostál. Poslanec Juraj Krúpa doplnil, že na Slovensku sa v tichosti menia zákony, ktoré budú mať zásadný dopad na politickú slobodu a volebné právo. Európska komisia tento týždeň zverejnila správu o stave právneho štátu a potvrdila, že obavy z minulého roka sa naplnili. Dochádza k obmedzeniu občianskej spoločnosti, politickej súťaže, došlo k zrušeniu NAKA či ÚŠP – a to všetko so súhlasom premiéra,“ poukázal. Vyjadril názor, že ide o systematickú snahu zmeniť Slovensko na autokraciu.„Tento návrh je len prvý kameň v mozaike. Nevieme, čo príde o mesiac či o rok. Parlament funguje len ako hlasovacia mašinéria, preberajú sa výlučne vládne návrhy a akonáhle sa schvália, schôdza sa končí. Takto si predstavujú demokraciu?“ spytuje sa poslanec. Dodal, že v SaS urobia všetko pre to, aby tejto snahe o obmedzenie demokracie zabránili.