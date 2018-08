SaS: SR prišlo o automobilku BMW aj pre hospodársku politiku vlády

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. augusta (TASR) - Slovensko prišlo o závod BMW aj pre hospodársku politiku vlády. Uviedla to opozičná strana SaS v reakcii na rozhodnutie automobilky postaviť nový závod v maďarskom Debrecíne, a nie na východnom Slovensku.Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) by sa podľa liberálov mal venovať svojmu pôvodnému povolaniu medicíne a nefušovať do ekonomiky.myslí si predseda SaS Richard Sulík.Obrovská koncentrácia automobilového priemyslu na Slovensku je podľa strany objektívny fakt a každý ekonóm pozná riziká, ktoré takáto jednostranná orientácia na jeden typ výroby prináša.argumentuje podpredsedníčka SaS Jana Kiššová.Na východnom Slovensku mala podľa liberálov stáť už automobilka Jaguar Land Rover, nie pri Nitre, ktorá je priemyselne vyspelým regiónom a je tam problém získať pracovné sily.uzavrel Sulík.