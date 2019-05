SaS: Štátny podnik Lesy SR prenajímal poľovné revíry nevýhodne

Jarmila Halgašová, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 31. mája (TASR) - Štátny podnik Lesy SR - patriaci pod Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR - prenajímal poľovné revíry nevýhodne. Uviedli to na brífingu predstaviteľky opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Lucia Ďuriš Nicholsonová, podpredsedníčka Národnej rady (NR) SR a Jarmila Halgašová, ktorá sa v SaS venuje pôdohospodárstvu. SaS sa preto podľa Ďuriš Nicholsonovej obráti pre prenájmy revírov s podnetom na Národný kontrolný úrad (NKÚ) SR.Ďuriš Nicholsonová menovala niekoľko konkrétnych prípadov poľovných revírov, kde podľa jej informácií štát mohol získať podstatne vyššie sumy z prenájmu pozemkov, a to v poľovných revíroch Višničky, Remata, Remata I, Háje, Štiavničky, či poľovnom revíri Vyšehradné.Podpredsedníčka sa s informáciami, ktoré má ohľadom poľovných revírov k dispozícii, plánuje obrátiť na NKÚ SR.povedala podpredsedníčka NR SR.Podľa Ďuriš Nicholsonovej ide pri prideľovaní poľovných revírov evidentne o organizovanú záležitosť, keď veľká väčšina poľovných revírov končí v rukách vopred určených skupín, a to za veľmi zvláštnych okolností, pričom štátu pritom vznikajú obrovské škody.Podľa Halgašovej uvedené praktiky netransparentného prideľovania revírov sa mali skončiť v roku 2009.povedala Halgašová.poznamenala Halgašová. SaS podľa nej chce tento "papalášsky výdobytok" zmeniť tak, aby bola zachovaná rovnosť šancí a štát nebol bezbrehým spôsobom okrádaný.Halgašová oznámila, že okrem podnetu na NKÚ bude SaS v NR SR vo veci poľovných revírov podávať pozmeňujúce návrhy k zákonu o poľovníctve, ktorý v stredu (29. 5.) odobril vládny kabinet.dodala Halgašová.uviedol v reakcii na SaS hovorca agrorezortu Vladimír Machalík.Zdôraznil, že čo sa týka legislatívy, model prenajímania poľovných revírov výhradne za najvyššiu cenu sa v minulosti neosvedčil.podčiarkol.Predstavitelia SaS si podľa Machalíka vôbec nepreštudovali návrh nového zákona o poľovníctve, ktorý tento týždeň v stredu schválila vláda. Nový zákon o poľovníctve totiž sprehľadňuje a zjednoznačňuje práve systém prideľovania revírov.dodal hovorca MPRV SR.