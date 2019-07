SaS: V prípade dohody s PS, Spolu a KDH odmietame Smer, SNS a ĽSNS

Na archívnej snímke Richard Sulík, Jana Kiššová, Eugen Jurzyca, Lucia Nicholsonová. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júla (TASR) – Opozičná SaS žiada, aby prípadná ponuka od koalície Progresívne Slovensko (PS), Spolu - OD a KDH zahŕňala odmietnutie vstúpenia do koalície so stranami Smer-SD, SNS alebo ĽSNS. TASR o tom informoval hovorca SaS Róbert Buček.Stanovisko liberálov zahŕňa aj podmienku, aby sa nevstupovalo do vlády nielen s uvedenými stranami, ale ani do vlády,spresnila SaS.Odmietanie spolupráce so Smerom, SNS a ĽSNS deklarovalo aj hnutie OĽaNO.uviedol 10. júla hovorca OĽaNO Matúš Bystriansky.SaS sa zároveň stavia za korektný postup opozičných strán v rámci volebného boja, vzhľadom na to, že cielia na rovnakého voliča.povedal predseda SaS Richard Sulík. Reagoval tak na dohodu mimoparlamentných strán Spolu, PS a KDH o predvolebnej spolupráci.Líder PS a zároveň líder spoločnej kandidátky Michal Truban sa vyjadril, že