SaS víta iniciatívu za dostupnosť vyučovania na ZŠ v slovenskom jazyku

Na archívnej snímke Branislav Gröhling (SaS). Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šamorín 26. septembra (TASR) – Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) sa pripája k iniciatíve Moderný Šamorín pre všetkých, na ktorú nadviazala aj Iniciatíva BKZ za slovenské triedy v Rohovciach a vyzýva starostov i poslancov na zmiešaných územiach, aby zabezpečili dostupnosť vyučovania na základných školách (ZŠ) v slovenskom aj maďarskom jazyku.Ako uviedla poslankyňa NR SR a odborníčka SaS na inkluzívne vzdelávanie Zuzana Zimenová, sledujú zápas slovenských rodičov v okrese Dunajská Streda o zvýšenie školských kapacít pre vyučovanie v slovenskom jazyku. „“ dodala.Iniciatíva Moderný Šamorín pre všetkých dlhodobo upozorňuje na kapacitný problém slovenskej základnej školy v Šamoríne. Aktivita rodičov z Rohoviec (Iniciatíva BKZ) nadviazala na ich činnosť. Na svojej webovej stránke uvádza podobne ako Iniciatíva BKZ aktivity v oblasti možnosti zriadenia slovenských tried v dunajskostredskom okrese.Obe iniciatívy aj strana SaS si myslia, že ignorantský postoj samospráv k oprávneným požiadavkám rodičov môže viesť k nárastu napätia na zmiešaných územiach, k pocitom nespravodlivosti a diskriminácie.Podľa poslanca NR SR Branislava Gröhlinga (SaS) by bolo vhodné zriadiť základné školy, v ktorých bude možné žiakom a ich rodičom ponúkať oba vzdelávacie programy – jeden s vyučovacím jazykom slovenským a druhý s vyučovacím jazykom maďarským. "“ dodal.Poslanci sa vyjadrili, že ide o neochotu samospráv na Žitnom ostrove. „“ upozornili Gröhling a Zimenová.Prednedávnom sa problematikou zriadenia slovenských tried zaoberal aj predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý po stretnutí so starostom obce Rohovce začiatkom septembra, kde sa nezriadili slovenské triedy, podotkol, že legislatívne zmeny by mohli prísť už onedlho, čím sa zmenia podmienky na nadchádzajúci školský rok. Na zmiešaných územiach sa budú musieť obce dohodnúť, v ktorej škole sa bude poskytovať vyučovanie v jazyku menšiny a naopak. Ak sa samosprávy nebudú schopné do určitého dátumu dohodnúť, následne prevezme iniciatívu štát, ktorý za ne rozhodne a proti tomuto rozhodnutiu sa nebudú môcť odvolať.