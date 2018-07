SaS víta reformu ústavnej zdravotnej starostlivosti z dielne MZ SR

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Bratislava 13. júla (TASR) - Opozičná SaS víta koncepciu rozvoja ústavnej, teda lôžkovej starostlivosti, ktorú v piatok predstavili ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) a premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Vníma ju pozitívne, keďže navrhuje podobné opatrenia.uviedla poslankyňa Národnej rady SR za SaS Jana Cigániková na piatkovej tlačovej konferencii. Liberáli ocenili zámer rozdeliť nemocnice do troch typov.poznamenala.Cigániková zdôrazňuje tiež potrebu určiť, na čo má pacient nárok. Liberálom chýba v reforme odpoveď na to, čo bude so zadlženými nemocnicami. Reprofiláciu lôžok na liečebne dlhodobo chorých nepovažujú za zlé riešenie, ale zdá sa im drahé. Reforma z dielne SaS v tejto oblasti počíta so zazmluvnením agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti a sestier v teréne.Nová koncepcia, ktorú predstavila ministerka s premiérom, počíta so zmenami v slovenských nemocniciach v priebehu najbližších 12 rokov. Zmeny by mali znížiť dobu hospitalizácie, týkať sa majú aj počtu lôžok, upraviť by sa mali počty výkonov a posilniť by sa mohla domáca starostlivosť o pacientov.Nemocnice by sa mali rozdeliť do troch typov. V nemocnici prvého typu by bola poskytovaná všeobecná zdravotná starostlivosť, nemocnice druhého typu by boli špecializované a vysokošpecializované by boli nemocnice tretieho typu, kde by sa robili napríklad kardiozákroky, vysvetlila ministerka.