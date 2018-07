SaS: Vláda zaujala v prípade Vietnamca pozíciu mŕtveho chrobáka

Na nedatovanej snímke je vietnamský podnikateľ a niekdajší stranícky funkcionár Trinh Xuan Thanh, ktorého mala uniesť z Nemecka vietnamská tajná služba. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 31. júla (TASR) - Vlažná reakcia slovenskej vlády, ktorá v záležitosti uneseného vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha zaujala pozíciu mŕtveho chrobáka, je podozrivá. Tvrdí to poslanec Národnej rady SR Ľubomír Galko (SaS).Podľa liberálov sú medializované závery Krajinského kriminálneho úradu v Berlíne, podľa ktorých únoscovia Vietnamca prepravili späť do vlasti práve v slovenskom vládnom lietadle, vážne a je potrebné ich riadne vyšetriť.uviedla SaS.Podľa liberálov sa črtá aj otázka, či bol do únosu zapletený exminister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) aZarážajúca je podľa SaS ajrezortu diplomacie.poznamenal poslanec NR SR Martin Klus (SaS).Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo uviedli, že nemali informácie o tom, že Slovensko poskytovalo akúkoľvek súčinnosť pri únose vietnamského podnikateľa. V máji 2018 to povedal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že ho o tom informovali predstavitelia spravodajských služieb. Pripomenul, že ak by nemecká strana okamžite po únose, ktorý bol zachytený na kamery, informovala medzinárodné inštitúcie, Slovensko mohlo byť obozretnejšie.